El libro “The Room Where It Happened: A White House Memoir”, de exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos John Bolton, revela cómo Donald Trump se obsesionó en 2018 con el cierre de la frontera para evitar el paso de las caravanas de migrantes. Se trata de un texto con memorias que vienen causando gran polémica por tratarse de los entretelones de las reuniones y decisiones tomadas en la Casa Blanca.

Por ejemplo, el libro cuenta que fue el 9 de mayo del 2018 cuando Donald Trump tuvo una reunión con sus asesores y les exigió, alzando la voz, que concreten esta medida. John Bolton recuerda que fue una reunión tensa y que el mandatario estadounidense no ocultó en ningún momento su mal humor.

En el encuentro, el entonces fiscal general Jeff Sessions hizo su intervención pero luego “las cosas se fueron a pique”, según indica el libro al que Telemundo Noticias tuvo acceso antes de su publicación.

La entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, empezó a explicar las dificultades para cerrar la frontera, pero Donald Trump la interrumpió y dijo a voz alzada: “Estás equivocada; no puede ser que no haya forma de cerrar la frontera. Diles que el país está cerrado”.

“Diles que EE.UU. está cerrado”: la obsesión de Trump por bloquear a los migrantes contada en el libro de Bolton. (AP Photo/Alex Brandon)

El mandatario también preguntó por qué simplemente no se podía “cerrar la frontera”.

“No tenemos a la gente (como jueces de Inmigración) para hacer todas estas cosas. Es todo. Es como una sala de cine cuando se llena”, dijo Trump. “Me eligieron por este asunto, y ahora no voy a resultar elegido”, agregó.

John Bolton indica en el libro que Donald Trump insistió en canalizar fondos del Pentágono para la construcción del muro fronterizo prometido durante su campaña electoral.

Por su parte, el entonces jefe de Gabinete, John Kelly, tuvo una conversación privada con John Bolton en el Salón Roosevelt. “¿Qué pasa si tenemos una crisis real como el 9/11 con la forma en que él (Trump) toma decisiones?”, le dijo.

Tanto Kirstjen Nielsen como John Kelly eventualmente dimitieron en sus cargos.

El libro “The Room Where It Happened: A White House Memoir” de John Bolton llega a las librerías oficialmente desde este 23 de junio, y aborda una serie de polémicos temas de la administración de Donald Trump. La Casa Blanca intentó impedir su publicación, pero no lo consiguió.