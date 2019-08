Las imágenes falsas que desinforman sobre los incendios en la Amazonía (FOTOS)

Síguenos en Facebook

Los incendios ocurridos en la selva de la Amazonía han provocado no solo la indignación de las personas, sino una ola de desinformación que se abre paso a través de las redes sociales. Y es que decenas de imágenes se están compartiendo con el fin de alertar sobre la tragedia ambiental, pero muchas de estas son antiguas y en algunos casos completamente ajenas a lo que viene sucediendo en Brasil.

En lo que va del año se han registrado 72.843 incendios, según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil. Esto producto, principalmente, de las quemas provocadas para deforestar un terreno y convertirlo en área de pastoreo, o para limpiar zonas ya deforestadas.

La alarma ambiental emitida desde el mencionado país motivó a que apareciera en redes sociales como Facebook y Twitter la etiqueta #PrayForAmazonas, una tendencia que incitó a la aparición de imágenes fuera de contexto que la agencia AFP recogió a través de su plataforma AFP Factual.

- El llanto del mono y una foto de 1989 -

Varias personas han compartido con un combo de fotos con tres imágenes para promover la etiqueta #PreyForAmazonas. La triada se hizo viral, el mensaje se difundió, pero ninguna de las tomas corresponden a los incendios de 2019.

La primera, una mona que abraza a su cría, supuestamente sin vida, ni siquiera es de una tragedia. Fue tomada por el fotógrafo indio Avinash Lodhi en Jabalpur. El reportero dijo a "The Telegraph" que la cría solo se había tropezado.

La segunda imagen viral, la de arriba a la derecha del combo, muestra una gran extensión de bosque incenciadada levantando un muro de humo. La foto es de Sipa Press, adquirida por Rex Features y publicada por The Guardian en 2007 en un reportaje sobre la deforestación de la Amazonía durante 40 años. La imagen es de 1989.

De esto último no advirtió el hijo del actor Will Smith, el también artista Jaden Smith, quien publicó la foto con más de un millón de "me gusta" en Instagram con el mensaje: "el bosque de la Amazonia se está incendiando, esto es terrible".

- Conejo desde California -

La foto de un conejo con severas quemaduras figura en varias publicaciones como una de las víctimas de los incendios en la Amazonía, pero el animal fue retratado cuando huía de las llamas en Woolsey, California, en noviembre de 2018.

- También un zorro -

Una foto que también ha circulado mucho, especialmente junto a otras, es la de un animal que parece ser un zorro huyendo del fuego por un camino de tierra. La imagen fue tomada en 2011 por el reportero gráfico Silva Junior, de Folha, durante la cobertura de los incendios ocurridos en septiembre de ese año, en Ribeiro Preto, So Paulo.

- La operación "ola verde" -

En la foto, un bosque es arrasado por un fuego que lo deja todo en cenizas. Es cierto, la foto es de la Amazonía, pero fue tomada en 2017 por el fotógrafo de Reuters Bruno Kelly, durante la Operación Ola Verde", una quema controlada llevada a cabo por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama).

- Amazonía sí, pero en 2014 -

Esta imagen de la publicación fue tomada el 22 de noviembre de 2014 en Zé Doca, estado de Maranhao (en el nordeste de Brasil) por el fotógrafo Mario Tama para la agencia Getty Images.

Mientras que la segunda es de Norteamérica. Fue tomada por el fotógrafo John McColgan el 6 de agosto de 2000 durante un incendio en Montana, Estados Unidos. El incendio ocurrió en la zona del río Bitterroot y a McColgan le llamaron la atención dos alces que corrían para resguardarse del fuego. La foto fue titulada Elk Bath (Baño de alces) y fue seleccionada entre las mejores fotos de ese año por la revista Time.

- Fuego nocturno -

Otra imagen que fue muy compartida muestra un incendio en la noche (arriba a la derecha). Esta foto muestra una zona de la Amazonía, pero tiene 11 años. Fue tomada en agosto de 2008 por Daniel Beltrá, fotógrafo de Greenpeace, en medio del fuego que se desató en la municipalidad de Sao Felix Do Xingu, en el estado de Pará.

- Estas sí dicen la verdad -

Las fotos satelitales tomadas por el Observatorio Terrestre de la NASA son verdaderas. Las imágenes fueron registradas los días 11 y 13 de agosto de 2019. Las imágenes de la NASA reflejan la situación en los estados de Rondonia, Amazonas, Pará y Mato Grosso.