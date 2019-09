Marina de EE. UU. admite que aviones militares tuvieron encuentros con ovnis (VIDEOS)

Síguenos en Facebook

Washington. La Marina de Estados Unidos sorprendió al admitir que tres videos de OVNIS difundidos por "The New York Times" hace meses son reales.

“La Marina considera que los fenómenos contenidos en esos tres videos (publicadas por The New York Times) no están identificados”, señaló el portavoz de las Fuerzas Navales de Estados Unidos, Joseph Gradisher, al portal The Black Vault.

Las imágenes fueron difundidas por The New York Times y The Stars Academy of Arts & Sciencia (TTSA) a través de la plataforma de YouTube. Estos videos han sido denominados como "FLIR1", "GoFast" y "Gimbal".

El primero de los videos fue capturado el 14 de noviembre del 2004, mientras que el segundo y el tercero, el 21 de enero del 2015.

“La terminología de Fenómenos aéreos no identificados, se utiliza porque proporciona la descripción básica para los avistamientos, observaciones de aeronaves u objetos no autorizados, no identificados que se han observado entrando u operando en el espacio aéreo de varios campos de entrenamiento controlados por militares”, agregó el portavoz Gradisher.

Cabe mencionar que este anuncio se da luego de que en mayo pilotos de las Fuerzas estadounidenses aseguraron haber visto objetos voladores "no identificados" a una velocidad hipersónica. Incluso, estos habrían realizado maniobras realmente imposibles en el aire frente a la costa este de los Estados Unidos.

Es por ello que desde el año 2015 el Departamento de Defensa y la inteligencia de Estados Unidos dijeron que vienen investigando estos episodios en la costa.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró escéptico sobre la existencia de estos objetos.

"Tuve una reunión muy breve al respecto. Pero la gente dice que está viendo ovnis. ¿Lo creo? No particularmente”, declaró a ABC News.