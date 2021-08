Unas 300 personas, en su mayoría maestros que se oponen al regreso a clases, impidieron este viernes que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, iniciara su rueda de prensa diaria, conocida como la “mañanera”, en el suroriental estado de Chiapas.

El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, informó al inicio de la conferencia que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), un importante sindicato en la región, bloqueó el vehículo del presidente, quien casi una hora después se conectó por videollamada.

“Maestros de la CNTE de Chiapas nos impidieron la entrada bajo la condición de que teníamos que atenderlos de inmediato y resolverles sus demandas, esto no lo puedo permitir porque no puede el presidente de México ser rehén de nadie”, expresó el mandatario desde su auto.

Salvo cuando tuvo COVID-19 en enero, esta es la única vez que el presidente falta a su “mañanera”, que realiza de lunes a viernes como un ejercicio de comunicación para contrastar con su predecesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018), quien solo ofreció un par de ruedas de prensa en su sexenio.

La protesta de los maestros ocurre en medio del polémico plan de regreso a clases presenciales del próximo lunes tras casi 20 meses a distancia, lo que ha despertado críticas por ocurrir en plena tercera ola de COVID-19, que acumula casi 3,3 millones de casos y más de 256.000 muertes en el país.

“No tenemos pendientes con los maestros. Esto es un asunto más de intereses políticos, a mí me gustaría que los maestros de Chiapas, las bases, analizaran esta situación, si es correcto lo que están haciendo y si yo merezco que se me dé este trato”, declaró el mandatario.

A los maestros de la CNTE, se sumaron estudiantes de escuelas normales, madres de víctimas de violencia, feministas y personal de salud pública que reclamaron insumos médicos, constató EFE en el terreno.

Los manifestantes bloquearon el vehículo del presidente, quien rechazó moverse del coche.

“Es como una protesta de mi parte para que estos grupos no se excedan, no abusen, respeten. Porque esto que están haciendo es completamente ilegal, indebido, mejor dicho. Desde luego tienen derecho a manifestarse y se los vamos a respetar siempre”, expresó en su videollamada.

El mandatario destacó que su Gobierno “es distinto” a los anteriores porque no permite la “represión”.

Pero argumentó que ya se ha reunido con la CNTE “ocho o 10 veces”, por lo que ha cumplido con sus demandas, como revocar la reforma educativa del sexenio anterior que exigía una evaluación a los maestros.

“Hay intereses creados también en la dirigencia. Esto no tiene que ver con las bases del magisterio, lamentablemente suceden estas cosas, entonces yo no puedo someterme a ningún grupo de interés creado, entonces decidí permanecer aquí”, reafirmó el mandatario.

Una vez terminó al conferencia matutina, que se alargó durante una hora por las presentaciones de varios miembros del gabinete, los maestros dejaron entrar finalmente al presidente a la VII Región Militar de Tuxtla Gutiérrez, donde estaba planificado el acto.

Fuente: EFE