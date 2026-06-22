El presidente de Argentina, Javier Milei, se pronunció tras conocerse los resultados preliminares de la segunda vuelta electoral en Colombia. El mandatario fue uno de los primeros en enviar un mensaje de felicitación al candidato Abelardo de la Espriella.

El resultado preliminar del proceso electoral colombiano dio como ganador al aspirante de derecha por un margen estrecho. La reacción desde Argentina se difundió a través de redes sociales oficiales del jefe de Estado.

Milei utilizó sus plataformas digitales para referirse al desenlace electoral en Colombia y saludar al candidato vencedor. El mandatario argentino destacó el escenario político regional y vinculó el resultado con su visión ideológica. En ese contexto expresó lo siguiente

“El león y el tigre rugen en Latinoamérica”, expresó.

EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA...!!!



Felicito enormemente a @ABDELAESPRIELLA por su histórica victoria en Colombia.



Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen… — Javier Milei (@JMilei) June 21, 2026

En esa línea, felicitó al candidato colombiano y destacó la orientación política que, según su postura, estaría marcando tendencia en varios países.

“Felicito enormemente a @ABDSPRIELLA por su histórica victoria en Colombia. Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico”, escribió.

El pronunciamiento de Milei se produjo tras una elección presidencial definida por una diferencia ajustada entre los dos principales candidatos. El conteo preliminar ubicó a De la Espriella por encima de Iván Cepeda.

El resultado fue seguido de cerca en distintos países de la región debido al posible cambio de orientación política en Colombia. La autoridad electoral continúa con la verificación final del escrutinio para la proclamación oficial.