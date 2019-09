Mujer rompe con su matrimonio tras enamorarse del DJ que tocó en su boda

Síguenos en Facebook

Megan Willis es una mujer estadounidense proveniente de Maryland, que decidió romper con su matrimonio de doce meses para iniciar una nueva relación con el DJ que fue contratado para animar su boda.

El hecho ocurrió cuando Megan Willis dejó Nueva York para volver a su tierra de origen y terminar con los últimos detalles para la ceremonia de su boda.

Acompañada de su hermana estuvo a la búsqueda de un local, lugar donde se desarrollaría la ceremonia en cuestión. Al consultar sobre los precios y costos para acondicionar el ambiente, dieron con un paquete de servicios con todos los elementos que más tarde servirían para su matrimonio.

El paquete de servicios contaba entre otros conceptos a un DJ ,que animaba eventos grandes, pequeños, y matrimoniales. Es ahí cuando conoce a Mark Stone, un momento poco casual y casi desapercibido.

Matrimonio en crisis

Meses después de dar el sí, acudió a su casa y conversó con su hermana sobre la situación crítica por la que pasaba su matrimonio.

En medio de la situación, ambas acudieron al lugar donde trabajaba Mark Stone. Fueron constantes las visitas, y cuando menos lo pensó, ocurrió. La mujer había encontrado en el animador de su boda una grata compañía que más tarde se convertiría en un amorío que acabaría con su matrimonio.

A pesar de la diferencia de las edades, ambos lograron formar lazos de confianza al dejar los puntos en claro sobre sus matrimonios.

"Hablar con Mark realmente me llevó a darme cuenta de que no debería tener que rogarle a mi esposo por atención", dijo la mujer a The Sun.