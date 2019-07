Multimillonario y su hija murieron al estrellarse su helicóptero en Bahamas

Chris Cline es un multimillonario de la industria del carbón de Virginia Occidental que fue donante de la campaña Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. El magnate murió el pasado jueves junto a su hija y otros cinco estadounidenses en un accidente de helicóptero cerca de Bahamas.

"Hemos perdido un superastro de Virginia Occidental y yo perdí a un amigo muy cercano", indicó en su cuenta de Twitter el gobernador del Estado, Jim Justice. "Nuestras familias han estado conectadas desde los comienzos del imperio Cline", agregó.

Cabe mencionar que el magnate del carbón nació en Beckley, una localidad virginiana de unos 200 habitantes. Cline empezó a trabajar en las minas de carbón a los 22 años y más adelante fundó la firma ClineGroup para explotar minas en las montañas Apalaches.

Today we lost a WV superstar and I lost a very close friend. Our families go back to the beginning of the Cline empire - Pioneer Fuel. Chris Cline built an empire and on every occasion was always there to give. What a wonderful, loving, and giving man.