Papa Francisco causa asombro al retirar la mano para que fieles no besen su anillo (VIDEO)

Durante su visita al Santuario de Loreto en Italia, el Papa Francisco evitó que los fieles que se le acercaron le besaran el anillo, por lo que retiró sus manos.

El gesto del religioso causó asombro entre los asistentes a la misa, pues cada que se acercaban para besarle el anillo, el sumo pontífice se rehusaba. Esta no sería la única vez que el Papa Francisco retira la mano para que los feligreses no besen el anillo que tiene la imagen de San Pedro pescador en una barca.

El video compartido por la cuenta @CatholicSat en Twitter rápidamente se viralizó.

Fuentes del Vaticano indicaron que el Papa "es un hombre porteño que prefiere un apretón de manos, un abrazo o una palmada", informó Infobae.

Pope Francis really doesn't want anyone kissing his ring.

This from today, after Mass ... pic.twitter.com/CZUO8ppNfo