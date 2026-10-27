El Partido Liberal (PL), agrupación por la que Flávio Bolsonaro postuló a la presidencia de Brasil, reconoció este lunes 26 de octubre la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta. Sin embargo, pidió esclarecer los cuestionamientos al proceso electoral, en contraste con su candidato, quien denunció un presunto fraude y solicitó anular los comicios.

En un comunicado difundido en redes sociales, el PL recordó que su candidato obtuvo más de 2,2 millones de votos de ventaja en la primera vuelta, pero atribuyó el cambio de escenario electoral a medidas con impacto social y económico.

La agrupación también resaltó que consiguió 121 diputados federales, 29 senadores, 229 diputados estaduales y distritales, además de seis gobernadores. Según indicó, esta representación refleja el respaldo de millones de brasileños a sus propuestas.

Piden aclarar cuestionamientos electorales

Aunque reconoció el resultado proclamado por el Tribunal Superior Electoral, el partido solicitó que las dudas sobre los comicios sean aclaradas mediante un debate democrático y con respeto a las instituciones.

“El PL continuará firme, actuando con independencia y responsabilidad en defensa de la democracia, la libertad y los valores que representamos. Nuestro compromiso es con Brasil y con los millones de brasileños que confían en nuestro trabajo”, señaló en su pronunciamiento.

La postura difiere de la de Flávio Bolsonaro, quien rechazó el resultado electoral y pidió anular la votación. El senador sostuvo que ocurrieron hechos irregulares y reclamó explicaciones a las autoridades electorales.