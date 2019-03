Estas pilotos que son madre e hija son viral en las redes sociales (FOTO)

Los pasajeros en un vuelo de Delta Airlines desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, Estados Unidos, fueron testigos de un hecho inusual: la capitana Wendy Rexon y su hija primogénita, la primer oficial Kelly Rexon, fueron las encargadas de pilotar el avión con destino a Atlanta el pasado fin de semana.

El director del Campus de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle, el Dr. John R. Watret, volaba en ese avión el pasado 16 de marzo cuando supo que los pilotos del vuelo eran en realidad un equipo formado por una madre y su hija, así que pasó por la cabina para tomar una fotografía de las dos mujeres que luego lo publicó en Twitter, provocando una oleada de reacciones.

Simplemente volé de Los Ángeles a Atlanta en un Delta pilotado por un equipo formado por esta madre y su hija. Gran vuelo. Inspirando a las mujeres jóvenes, escribió el Dr. John R. Watret, que se enteró de la coincidencia cuando una mujer que también viajaba a bordo del avión preguntó a una azafata si sus dos hijos podían visitar a los pilotos.

Tras escuchar que a la mujer destacar que los pilotos eran madre e hija el director del campus quiso comprobarlo Pensé que era increíble. Estaba asombrado, aseguró Watret, que también preguntó si podía visitarlas.

De hecho, las raíces de las mujeres Rexon en la aviación van más allá de ellas. El padre de la capitana Wendy es un piloto retirado y su esposo vuela para American Airlines. Además, su otra hija, Kate, también es piloto. Es bueno para la aviación e inspirador para todos nosotros, resaltó Watret.

Just flew with this mother daughter flight crew on Delta from LAX to ATL. Awesome. @Delta @EmbryRiddle #erau pic.twitter.com/HYLl65H5p1

— John R. Watret (@ERAUWatret) 17 de marzo de 2019