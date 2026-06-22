El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó este domingo la transparencia del preconteo de la segunda vuelta presidencial y advirtió que no reconocerá los resultados preliminares hasta que se complete el escrutinio oficial.

Petro sostuvo que el precuento no puede definir al ganador y denunció presuntas vulneraciones en el sistema de conteo de votos de la Registraduría, además de cambios de direcciones IP en los servidores de la entidad que, según él, podrían implicar una alteración de datos.

“Con los mismos datos de la registraduría, el resultado de preconteo en este momento es 49,3 por Abelardo y 49 por Cepeda. No se puede proclamar ningún presidente“, escribió en su red social X (antes Twitter).

El mandatario llegó a señalar al Estado de Israel como el único actor con capacidad de realizar dicha intervención, y anunció que entregará los servidores a los jueces para una auditoría experta.

“Solicito un escrutinio de todas las mesas y conteo de nuevo de todos los votos con estudio de vulneraciones del software electoral y las mesas que sufrieron afectaciones”, agregó.

Frente a estos resultados, Gustavo Petro instó a la población a tener tranquilidad y mesura para esperar un escrutinio “bien hecho” que reflejaría la decisión del pueblo.

Con los mismos datos de la registraduria, el resultado de pre conteo en este momento es 49,3 por Abelardo y 49 por Cepeda.



No sé puede proclamar ninguno presidente



Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces.



Tranquilidad entre la ciudadanía… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026

NUEVO MANDATARIO

Como se conoce, Abelardo de la Espriella fue elegido como nuevo presidente de Colombia luego de una segunda vuelta electoral marcada por un resultado ajustado. Esto, tras el conteo preliminar difundido por la autoridad electoral, lo ubicó por encima del candidato Iván Cepeda con una diferencia mínima.

Además, el proceso electoral tuvo a dos candidatos con postura marcada: De la Espriella, identificado con la derecha, y del otro, el senador Iván Cepeda, vinculado al oficialismo de izquierda.