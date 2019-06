Productor de "Chernobyl" sobre 'selfies' de turistas: "Compórtense con respeto por los que sufrieron"

Síguenos en Facebook

Craig Mazin, el creador de la exitosa serie Chernobyl, criticó a aquellos influencers que han desatado polémica en las redes sociales por usar como escenario la Zona de Exclusión para sus fotografías.

"Es maravilloso que Chernobyl haya inspirado una ola de turismo en la Zona de Exclusión. Pero sí, he visto las fotos. Si lo visitas, por favor recuerda que allí ocurrió una terrible tragedia. Compórtense con respeto por todos los que sufrieron y se sacrificaron", escribió el guionista y productor de la producción de HBO en su cuenta de Twitter.

Recordemos que en los últimos días, algunos famosos de Instagram sorprendieron al posar en diversos lugares de la tragedia con expresiones fuera de lugar, incluso otros posaron con poca ropa en la zona donde se dio el desastre nuclear.

Las críticas en las redes sociales no se hicieron esperar. Un seguidor de "Luisito Comunica" escribió "Se trata de Chernobil, no la playa. Saludos", mientras que otro señaló "Sé que no fueron con intención de ofender pero las fotos están un poco fuera de lugar. Ese es un camposanto".

