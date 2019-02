Régimen de Nicolás Maduro detiene a activista en Venezuela por darle comida a niños (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Una defensora de derechos humanos y encargada de una ONG para niños en Venezuela, fue detenida por algunas horas tras llevar alimentos a los menores internados en un hospital.

Se trata de Melanie Intriago Manjoud quien es auxiliar de enfermería y líder de la ONG KIds International Foundation capitulo Venezuela.

En declaraciones a la prensa, la joven relató que fue interceptada por unos vigilantes y militares del régimen de Nicolás Maduro quienes primero le consultaron sobre lo que realizaba en el centro médico.

"Me interceptaron los vigilantes y militares preguntándome que estaba haciendo en el hospital, por qué estaba entregando comidas y tomando foto", mencionó.

Amenazas

Luego, Melanie Intriago Manjoud señaló que estuvo retenida por aproximadamente 40 minutos y, dijo que había recibido amenazas de un paramilitar.

"Estuve detenida por aproximadamente 40 minutos, al salir de allí me dirijo hacia la puerta donde milicianos y militares me paran preguntándome de nuevo todo, se me acerco un paramilitar, colectivo a amedrentarme, amenazarme, diciéndome porque había tomado fotos, tocándose el arma que tenida en el costado del pantalón”, relató.

Melanie Intriago Manjoud aseguró haber recibido mensajes de madres quienes denuncian que el hospital no aporta alimentación adecuada a los pacientes.