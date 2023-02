Luisa Nicollete Muro Arbieto (15), de nacionalidad peruana, murió al ser embestida por una embarcación cuando se bañaba en una playa de la isla Saona, en República Dominicana.

De acuerdo a América Noticias, la menor había llegado a dicho país en diciembre pasado junto a su mamá a visitar a su padrastro. Sin embargo, a solo tres meses de celebrar su quinceañero, perdió la vida trágicamente.

“Yo estaba de 10 a 12 metros exagerando de mi hija, la cual estábamos conversando. Yo volteo para saludar a mi esposa en la orilla. Y a la hora de voltear nuevamente veo que un yate viene a velocidad, hace un pique y voltea y con la polea de la hélice de la parte posterior cercena a mi hija, sus piernas su brazito”, detalló Ricardo Amador Ezpinoza Camiña, padrastro de la víctima.

Según el citado medio, Francis Matos Samboy, de 29 años, capitán de la embarcación “Anabel lll”, fue quien hizo la maniobra que le quitó la vida a la adolescente.

“Vino otro bote y me ayudó a llevarla. En ese momento no había visto que la había destrozado. Me puse a cargar su cuerpecito y poder salvarla, pero ella ya estaba cádaver. Cuando llegamos a la orilla ella ya estaba muerta”, contó el familiar de la menor.

Ezpinoza Camiña también mencionó que Matos Samboy no tenía licencia para conducir el yate. “Es la naviera que permite que personas sin capacitación utilicen ese tipo de equipos. Yo quiero llegar hasta el último, que una situación así no vuelva a ocurrir”.

Se conoció que al hombre de 29 años le dieron tres meses de prisión preventiva.