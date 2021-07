7 / 8

En esta fotografía proporcionada por Virgin Galactic el 22 de junio de 2021, el VSS Unity en el espacio sobre Nuevo México. - Dos cohetes, dos empresas, con un objetivo: lanzar al espacio a sus fundadores multimillonarios. Richard Branson and Jeff Bezos stand on the verge of lift-off, days apart, on the first crewed flights by Virgin Galactic and Blue Origin, both founded in the early 2000s. Both a staggering overlap in their development schedule and a symbol of their fierce rivalry, the two launches mark a turning point in the nascent space tourism industry. (Photo by Handout / Virgin Galactic / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Virgin Galactic - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS