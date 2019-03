"Los años maravillosos" vuelven a ser tendencia a 25 años de su final

Síguenos en Facebook

La serie de los años ochenta “Los años maravillosos” es tendencia en las redes tras el reencuentro de tres de sus protagonistas después de muchos años. El encargado de subir la imagen a la nube fue el recordado actor Josh Saviano, quien dio vida a Paul Pfeiffer, el inseparable amigo de Kevin Arnold en la ficción. En la foto también aparece el protagonista Fred Savage y Danica Mckellar, la recordada Winnie Cooper.

La ficción tubo una duración de seis años, desde 1988 a 1993, y es considerado como uno de los 20 mejores proyectos televisivos de la historia. Entre sus récords resaltan que ganó un Emmy por mejor serie de comedia con solo seis episodios emitidos; y, con solo 13 años, Fred Savage se convirtió en el actor más joven en ser nominado como Mejor Actor Principal en una Serie de Comedia.

La historia contaba la vida de un adolescente Kevin Arnold frente al contexto social e histórico de 1968 a 1973. En Latinoamérica llegó a inicios de la década de los noventa. La canción usada en la banda sonora del programa, "With a Little Help from my friends" en la versión de Joe Cocker se convirtió en lo más característico de la serie.