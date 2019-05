Sharon Stone confesó que también sufrió acoso sexual

Síguenos en Facebook

La actriz Sharon Stone ha hablado del acoso sexual que sufrió durante su carrera en Hollywood.

"Cuando empecé en este negocio, el término follable se usaba a menudo para decidir si debíamos ser contratadas", confesó la artista de 61 años.

"Los directores de los estudios se sentaban alrededor de una mesa grande y discutían si sería posible que cada una de nosotras fuéramos folladas", explicó Stone.

Además explicó que cuando le tocó grabar la película Instinto Básico 2, el director le hizo sentarse sobre sus piernas.

"Para Instinto Básico 2, trabajé con un director que me pidió que me sentara en su regazo todos los días para recibir sus recomendaciones, y cuando me negué, no quiso grabarme. Duró semanas ", señaló.

Recordemos que Stone vendió la imagen de una mujer sexi durante mucho tiempo. Incluso posó desnudas en portadas y contó los episodios de sexismo a los que se vio sometida.