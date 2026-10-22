Un potente terremoto de magnitud 7,0 sacudió la región china del Tíbet este jueves 22 de octubre, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), aunque no hubo reportes inmediatos de víctimas ni daños.

El epicentro del sismo, que se registró a las 22H33 locales (14H33 GMT), se localizó a unos 190 kilómetros al este-noreste de Nagqu y a 390 kilómetros al noreste de Lhasa.

El temblo r tuvo una profundidad superficial de 10 kilómetros .

La Administración Sismológica de China activó una respuesta de emergencia de nivel II, informó la agencia estatal de noticias Xinhua en un breve despacho.

Los terremotos son relativamente frecuentes en China. En enero de 2025, al menos 126 personas murieron en un terremoto que sacudió el distrito rural de Tingri, en el Tíbet.