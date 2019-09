Trump despide a su asesor de seguridad nacional John Bolton

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes el despido fulminante de su asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, al subrayar sus "fuertes desacuerdos" con "muchas de sus sugerencias".

"Informé anoche a John Bolton que ya no se requieren sus servicios en la Casa Blanca. Tuve fuertes desacuerdos con muchas de sus sugerencias, así como otros en el Gobierno", afirmó Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter.

"Por ello, solicité su dimisión, que me fue entregada esta mañana. Agradezco mucho a John su servicio. Estaré nombrando un nuevo asesor de Seguridad Nacional la próxima semana", agregó el mandatario.

Bolton, conocido por sus posiciones beligerantes respecto a Corea del Norte e Irán, era la tercera persona que ocupaba el cargo desde la llegada de Trump a la Casa Blanca en enero de 2017, tras Michael Flynn y H.R. McMaster.

El mandatario también le reprochó el fracaso en su estrategia respecto a Venezuela.

Según la agenda enviada por la Casa Blanca apenas una hora antes del anuncio de Trump, Bolton figuraba como uno de los participantes en un acto junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

El ya exfuncionario reaccionó desde la misma red social a su despido con un escueto mensaje.

"Ofrecí mi dimisión la pasada noche y el presidente Trump dijo 'Hablemos mañana sobre eso'", apuntó Bolton.

John Bolton fue uno de los promotores del falso argumento sobre las armas de destrucción masiva que llevó a la invasión de Irak en 2003.

En 2006, el exasesor tuvo que abandonar su cargo de embajador estadounidense ante las Naciones Unidas después de apenas 14 meses, debido a la negativa del Senado estadounidense.

La oposición demócrata bloqueó su nominación debido a su supuesta intimidación de subordinados durante su paso por el Departamento de Estado, y a sus presuntos intentos de ignorar o suprimir información de inteligencia con la que no estaba de acuerdo.

Fuente: EFE

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019