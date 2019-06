Trump vuelve a romper el protocolo real británico al referirse a la reina Isabel II (FOTO)

Síguenos en Facebook

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a romper el protocolo real británico al cometer un error en la forma cómo se refirió a la reina Isabel II, antes de empezar su visita oficial a Reino Unido este lunes.

"El presidente Donald J. Trump y la primera dama Melania Trump aceptaron la invitación de Su Majestad Real la reina Isabel II para visitar el Reino Unido del 3 al 5 de junio de 2019", se lee en el comunicado de prensa que emitió la Casa Blanca sobre la visita del presidente de Estados Unidos.

Precisamente, el error radica en que cuando se hace referencia a la monarca, debe hacerse como 'Su Majestad', y no como 'Su Majestad Real'.

Este error no pasó desapercibido para internautas y periodistas, quienes no dudaron en recordar que no es la primera vez que Donald Trump rompe el estricto protocolo británico.

En julio del año pasado, Trump protagonizó un momento incómodo al caminar por delante de la reina Isabel II mientras ambos se disponían a 'pasar revista' a los guardias reales durante su visita oficial al castillo de Windsor.