Martin Luther King Jr. dijo: “Eso que llaman disturbios es el lenguaje de los no escuchados”. Esta frase del Nobel de la Paz, asesinado en 1968, ha tomado relevancia en medio de las protestas en Estados Unidos., a raíz de la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd (46), sometido por el policía Derek Chauvin y otros tres agentes en Minnesota.

En algunas ciudades, las manifestaciones contra el racismo y la brutalidad policial -que cumplen seis noches consecutivas- desembocaron en enfrentamientos. Para retomar el control, alrededor de 7 mil soldados han sido desplegados por 15 estados, según la agencia AFP,

Algunas fuentes, por su parte, reportan que, al menos, hay cuatro muertos y cientos de detenidos, así como decenas de agentes heridos. Floyd, padre de una niña de seis años, tuvo la rodilla del oficial por más de ocho minutos encima de su cuello. Solo pudo exclamar “no puedo respirar” hasta que perdió la consciencia.

Había sido arrestado por, supuestamente, pagar con un billete falso de $20 en un comercio local. Según los medios, quedó desempleado por la pandemia que en este país deja, hasta la fecha, unos 1.8 millones de contagiados y más de 104 mil decesos.

Sobre el uniformado, se sabe que tenía un total de 18 denuncias por abuso de poder. Chauvin (44) fue detenido el viernes, cuatro días después de la muerte de Floyd. Ha sido acusado de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario en segundo grado. Es el primer oficial blanco en Minnesota en ser procesado penalmente por la muerte de un civil afrodescendiente.

Historial. El caso Floyd provocó malestar en la comunidad afroamericana, que representa entre el 12% y el 13% de los más de 330 millones de habitantes de EE.UU. Pero Floyd es el último nombre de una larga lista de víctimas de los excesos de las fuerzas de seguridad y el racismo.

En 2014, Eric Garner, un hombre negro de 43 años, fue asesinado por un policía de Nueva York, que para reducirlo utilizó una técnica de estrangulamiento prohibida. Garner tenía problemas respiratorios y, al igual que Floyd, repitió varias veces que no podía respirar.

Esa situación fue una de las que dio trascendencia nacional al movimiento Black Lives Matter (“Las vidas negras importan”), que denuncia desde 2013 la violencia policial contra la comunidad afroamericana. Ese año, George Zimmerman, excoordinador de vigilantes de un barrio en Sanford, Florida, fue absuelto por la muerte de Trayvon Martin (17), en 2012.

Cifras Fatales. De acuerdo con un estudio publicado en 2019, a partir de datos recopilados por el consorcio de periodistas Fatal Encounters y del Sistema Nacional de Estadísticas Vitales, los afrodescendientes son 2.5 veces más propensos a ser asesinados por oficiales en EE.UU. que la población blanca. En 2014, la prensa estadounidense calculó que la policía mata a entre 1000 y 1200 personas cada año.

Ana Lucía Mosquera, comunicadora peruana especializada en población afrodescendiente, comenta a Correo que “la última vez que EE.UU. estalló por razones similares a la que vemos hoy fue en 2015”. En abril de ese año, las protestas comenzaron en Baltimore, Maryland, por la muerte de Freddie Gray (25), quien bajo custodia policial sufrió una lesión letal en la médula espinal y falleció una semana después.

“Han pasado cinco años y en este tiempo se han asesinado a múltiples afroamericanos, mayormente hombres, pero también hay mujeres. Parte de la solución debe ser sancionar de manera correcta a los miembros de la Policía que cometan abusos contra personas afrodescendientes”, sostiene Mosquera.

Según ella, la gran mayoría de casos de brutalidad policial que ha provocado muertes en EE.UU., por no decir el 99%, no llega a juicio, y muchas veces ni se presentan cargos.

“Esto tiene que ver con cómo funciona la Policía en EE.UU., cómo se organiza y el poder que tiene para presionar de manera política y liberar a sus miembros. Hay miedo y es natural sentir miedo si no sabes si tu vida realmente vale o no, y lo que nos dicen es que la vida de los afrodescendientes no vale”, añade.

Anonymous

El grupo de hackers Anonymous reapareció y se comprometió a exponer los crímenes de la policía de Minneapolis. También liberar documentos sobre Trump.