Tal parece que Carlos III ha vivido como rey durante toda su vida. Según algunos informes publicados en un documental de 2015, el hijo mayor de la fallecida reina Isabel II fue apodado por el personal de Clarence House como el “príncipe mimado”.

Estos excéntricos y lujosos detalles del que fuera el príncipe de Gales fueron expuestos en el reportaje realizado por Amazon Prime “Serving the Royals: Inside the Firm”, asegura el New York Post.

Fue Paul Burrell, quien se desempeñó como mayordomo de la reina Isabel y la princesa Diana, el que reveló pasajes y algunas instrucciones detalladas que se le da al personal de la realeza para mantenerlo cuidado todo el tiempo.

Algunos de sus pedidos eran que le planchen los pasadores de los zapatos y que le pongan pasta dental en el cepillo. Según el ex mayordomo, el rey Carlos III tenía “todo hecho para él”.

“Su pijama se plancha todas las mañanas, los cordones de sus zapatos se aplanan con una plancha, el tapón del baño debe estar en cierta posición y la temperatura del agua debe ser tibia en una bañera llena solo hasta la mitad”, reveló Burrell.

El rey incluso “hace que sus ayudantes pongan una pulgada de pasta de dientes en su cepillo todas las mañanas”.

Después de prepararlo para empezar el día, los mayordomos tenían listo su desayuno.

“El príncipe Carlos tiene una opción más saludable. Tendría pan casero, un tazón de fruta fresca, jugos de frutas frescas”, señaló, por su parte, el chef Graham Newbould, ex miembro del personal real.

“Donde quiera que vaya el príncipe en el mundo, la caja de desayuno va con él. Tiene seis tipos diferentes de miel, algunos mueslis especiales, sus frutos secos”, agregó.

Según una fuente de MyLondon, citado por el NYPost, incluso su queso y galletas se calentarían a cierta temperatura al final de las comidas, y hace que su personal mantenga una bandeja de calentamiento cerca “ya que es exigente con todo”.

Estos informes también añaden que el heredero de la corona llevaría su propio asiento de inodoro y papel higiénico Kleenex Velvet donde quiera que vaya.