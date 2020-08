No es exagerado decir que TikTok es la aplicación del 2020. No solo por la actual coyuntura, que lo ha colocado en plena disputa entre Estados Unidos y China, sino por su vertiginoso crecimiento en solo cuatro años. Por estas razones no es raro el interés que ha despertado conocer más sobre la mente detrás de esta fiebre tecnológica.

Zhang Yiming, nacido en 1983, es apodado el Mark Zuckerberg chino desde la creación de ByteDance en el 2012, la startup de Inteligencia Artificial mejor cotizada del mundo, valorada por estos días en 75.000 millones de dólares, según un artículo del diario “El País” de España.

El joven comenzó estudiando Microelectrónica en la Universidad de Nankia, pero terminó cambiándose a Ingeniería del Software, carrera de la que se graduó en el 2005. Tras ello, creó una startup de viajes y trabajó para Microsoft antes de crear ByteDance. Como parte de esta última creó Toutiao, una app de noticias, y Douyin que, tras fusionarse con la aplicación china Musical.ly dio pie al fenómeno de TikTok.

Cuatro años más tarde, TikTok se ha convertido en la app más descargada de Estados Unidos, sin contar a los videojuegos. Si en el 2018 sorprendía al alcanzar los 500 millones de usuarios activos a nivel mundial, hoy se calcula que tiene al menos mil millones.

Gracias a estos elementos, Zhang es considerada la novena persona más rica de China según la revista Forbes. Además, Times la incluyó como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Es una gran aficionado a leer biografías y, según contó en un discurso que dio en su universidad, durante la carrera dedicaba mucho tiempo a solucionar los problemas informáticos de sus compañeros, detalla El País.

Sin embargo, él mismo ha confesado al diario South China Morning Post que está muy viejo para utilizar su propia aplicación, por lo que tuvo que recibir apoyo de varios de sus empleados para poder subir su primer video.

“Fue un paso enorme para mí”, dijo Zhang quien ahora enfrenta uno de los momentos más complicados al frente de su compañía, acusada por Estados Unidos de espionaje y filtrar información para el gobierno de China.