Hoy, 12 de febrero, es una fecha extraordinariamente histórica para los peruanos. Lo voy a explicar. 1) Hace 117 años nació Jorge Basadre (1903-1980), el más grande historiador nacional, autor de la más rigurosa narración de nuestra República. El eminente hijo de Tacna nació en plena chilenización y aunque de niño lo trajeron para Lima, su primera infancia en la ciudad patriótica sellaría para siempre su vida intelectual. Basadre mirando a Tacna siempre pensó en el Perú y su legado con enorme autoridad moral constituye para los peruanos uno de nuestros máximos referentes.

El maestro dijo: “Toda la clave del futuro está allí; que el Perú escape del peligro de no ser sino una charca, de volverse un páramo o de convertirse en una gigantesca fogata. Que el Perú no se pierda por la obra o la inacción de los peruanos” (“La Promesa de la Vida Peruana”, 1958). Los mediocres ven todo al revés y están criticando todo el tiempo, embriagados por su pesimismo y su cobardía. 2) Un 12 de febrero pero de 1820 -hace 200 años-, Don José de San Martín que partiendo de Buenos Aires cruzó los Andes hasta Chile y luego enrumbó hacia el Perú en su propósito de lograr una América independiente, al no poder ingresar en Lima -aún bajo dominio realista-, llegó hasta Huaura, al norte de la capital, donde emitió el Reglamento Provisional del Perú, considerado el primer instrumento del derecho peruano pues fue anterior a la primera Constitución Política (1823).

El Reglamento definió el carácter territorial del país y proclamó la voluntad general de los pueblos, que junto al Uti Possidetis, fue la base jurídica de los Estados en el siglo XIX. Deberíamos visitar Huaura y su histórico Balcón donde el libertador dio el primer grito de independencia e inscribirlo en nuestro imaginario nacional, y el nuevo Congreso deberá concluir lo que el anterior no hizo: declarar a Huaura “CIUDAD EMBLEMÁTICA DEL BICENTENARIO”, tal como lo que propuse un día como hoy de 2017 desde la propia Huaura. No se ha hecho porque hasta ahora no vivimos a la Patria como quería Basadre. ¡Qué vergüenza!. ¡Por qué no la priorizamos!. ¡Refundemos el Perú con carácter!, e invirtamos sin miedo el 12% del presupuesto nacional en educación y verán que todo será distinto.