67 AÑOS DE LA CÉLEBRE DECLARACIÓN DE SANTIAGO Y DE LA CPPS

Hoy se cumplen 67 años en que los países del Pacífico Sudeste —Chile, Perú y Ecuador— revolucionaron la historia del Derecho del Mar al unificar sus posiciones unilaterales y suscribir la célebre Declaración de Santiago de 1952, que estableció como norma de su política internacional marítima la soberanía y jurisdicción del Estado costero hasta las 200 millas. Por primera vez, tres naciones de nuestra región —Colombia se sumó en 1979— anunciaron al mundo la tesis de que en esa distancia marina los recursos vivos (peces) y no vivos (minerales) que allí se encuentren les pertenecen, por lo que sin su autorización, ningún otro Estado podía ingresar a explotarlos. Por contrariarla, la flota pesquera del magnate griego Aristóteles Onassis debió pagar una multa de 3 millones de dólares al pescar en el norte del Perú, contando con el pétreo respaldo de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), organización regional creada el 18 de agosto como hoy y en el mismo acto en que fue firmada la Declaración de Santiago, que suscribió por Perú el eminente internacionalista Alberto Ulloa Sotomayor. La aceptación de la tesis, aunque progresiva, no fue nada fácil. Sucedieron intensas campañas internacionales y de hecho, la acción de la política exterior peruana por esas décadas difundió por todo el planeta esta nueva forma de concebir al mar; es decir, ya no como un espacio militarizado o de seguridad como había sido por más de 2000 años, sino con un clarísimo concepto socioeconómico, donde lo relevante ya no son las aguas en sí mismas sino sus recursos. Nuestros científicos, diplomáticos, académicos y militares, etc., que asumieron con convicción la innovadora visión del mar, fueron claves para lograr que en 1982, en que fuera abierta a la firma la Convención del Mar, la tesis para ese año ya cuatripartita, fuese incorporada de manera intacta a la denominada “Constitución de los Océanos”. Mirando retrospectivamente la foto histórica y emblemática que conserva la CPPS con sede en Guayaquil, en que aparecen juntos los expresidentes Gabriel González Videla (Chile), José Luis Bustamante y Rivero (Perú) y Galo Plaza Lasso (Ecuador), gestores políticos de la tesis de las 200 millas en sus países, el Perú es el único que sigue ausente de la Convemar. Corrijamos este error y también la ingratitud con sus gestores.