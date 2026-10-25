El próximo 31 de octubre, las voces más reconocidas de nuestro acervo se alistan a celebrar el Día de la Canción Criolla, cuya creación, en 1944, tiene la firma del presidente Manuel Prado Ugarteche. En 2026, en tiempos en los que el citado festejo musical debe enfrentarse a Halloween, evento foráneo que cada año toma más cuerpo, la vigencia de la música criolla es un tema que se pone sobre el tapete cada vez que llega la gran celebración. ¿Y es cierto que los ritmos costeños van perdiendo terreno con el tiempo? Veamos algo objetivo y contundente, ¿podríamos citar nombres de jóvenes figuras que se puedan señalar como representantes masivos del género criollo? Claro que existen voces nuevas con todas las ganas de abrirse espacio en el ambiente musical, pero seamos honestos, esas figuras que todos reconocen como referentes y que llenan escenarios, son contados con los dedos de la mano y la mayoría tienen más de cinco décadas de trayectoria. Ese recambio que todos esperaban para mantener vigente el género, no se ha producido con la fuerza que se necesita. Repetimos, sí hay talento nuevo, pero se quedan desarrollando su carrera en espacios reducidos, en nichos, pero lo ideal es que se abran al gran público que solo reconoce a cantantes con mucho oficio. ¿Pero esta renovación imprescindible se puede conseguir cantando el mismo repertorio de hace 50 años? Hay compositores que proponen valses, festejos y marineras inéditas, pero su difusión es nula y los interpretes de la música criolla no las incluyen en su repertorio porque el público pide las mismas canciones. Las radios con programas especializados en nuestra música, difunden los éxitos de hace medio siglo y son renuentes a algún cambio, lo que agrava ese escenario que criticamos. Y ya que estamos en tiempos de redes sociales, quienes buscan un lugar en el mundo musical con nuestros ritmos, deberían apostar por usar esas herramientas para difundir sus propuestas, ya que programas especializados en la música costeña, en la televisión en señal abierta no existen. El único espacio que sobrevivía , Mediodia Criollo, fue sacado del aire por TVPerú, con la promesa de una próxima temporada. En pocas palabras, la tarea de mantener nuestro legado, está en manos de cantantes, compositores, productores, medios de comunicación, autoridades y el público, que debe exigir respeto, y sobre todo difusión de nuestra música criolla.

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