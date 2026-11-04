Los gobiernos de Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar, gestaron la compra de 24 aviones de guerra a Lockheed Martin, de Estados Unidos, por un monto de USD 3500 millones. Las propuestas de Francia y Suecia, de menores montos, fueron desestimadas.

Este nuevo Congreso aprobó USD 350 millones para pagar la cuota inicial. Es una compra cuestionada por falta de transparencia en la elección, por no estar claro si se necesitan aviones de guerra y el incremento del monto presupuestal destinado a las Fuerzas Armadas, en desmedro de los servicios sociales básicos, entre otras razones.

José María Balcázar firmó el contrato, aunque señalara que “dejaría la firma de los compromisos hasta que se instale el próximo gobierno a elegir”. Hoy, Keiko Fujimori opta abiertamente por la batuta de Donald Trump y Estados Unidos.

A este contrato se suma la “inversión norteamericana”, con plata peruana, en la remodelación y ampliación de la Base Naval del Callao por USD 1500 millones, y ya se ha aprobado la emisión de bonos para financiarlos.

Se experimentan cambios y protestas a nivel mundial en EE.UU., Alemania, Francia, España, Italia, Grecia, Albania y Marruecos por la extrema desigualdad y el recorte de servicios educativos y de salud. Las exoneraciones tributarias o reducción de impuestos a las fortunas, han llevado a estudiantes, jóvenes y sindicalistas a movilizaciones masivas.

EE.UU. invade países por combustibles fósiles (Venezuela) e impulsa el genocidio palestino, mientras Keiko Fujimori acepta integrar su “patio trasero”. Vamos contra la historia. Sin capacidad ni decisiones claras, esta deriva ¿hasta cuándo durará?