El actor cómico Volodimir Zelenski ganó las elecciones en Ucrania en el 2019 con el 73% de los votos. Sin programa político y menos de gobierno logró un aplastante triunfo. Para los especialistas hizo todo lo contrario a una campaña electoral. Nunca hizo una propuesta política y solo se dedicó a diferenciarse de los otros candidatos.

Otro actor cómico había ganado unas elecciones presidenciales en el 2015. Se trataba de Jimmy Morales, quien llegó al más alto cargo de Guatemala con una frase muy popular de su campaña: “Durante 22 años les he hecho reír. Si gano las elecciones, prometo que no les voy a hacer llorar”.

Hoy en nuestro país, el cómico Carlos Álvarez parece una opción presidencial para un sector de peruanos. Ojo que en la última encuesta de Ipsos Perú aparece tercero con 4% de intención de voto. El analista político Rober Villalva considera que “en un país donde el descrédito hacia la clase política tradicional es cada vez mayor, la aparición de figuras como Álvarez podría no ser tan descabellada”. En tanto, Urpi Torrado, CEO de la encuestadora Datum, dijo que al humorista todavía no lo ven como político. Creo que lo que podría ser una debilidad es una gran fortaleza de Álvarez. Mientras no lo vean como político, seguramente tendrá más adeptos.

El hartazgo de la gente por la clase política se va a engullir a muchos candidatos. Todo indica que solo quedarán los que más se alejen de ese grupo. . Los políticos desacreditados y rechazados estarían en una situación francamente compleja cuando se acerquen las elecciones. Los que se diferencien de ello tendrán mejores opciones.