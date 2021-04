Resulta populista y demagógico centrar el debate en aspectos clasistas como la división de ricos contra pobres. Se debe analizar aspectos trascendentes como la visión de cada candidato respecto de temas como la democracia, la Constitución, el rol del Estado en la economía, la propiedad, respeto de los compromisos internacionales, salud, educación, seguridad alimentaria, seguridad ciudadana, etc. Contamos con diversidad de recursos naturales en costa, sierra y selva, además de abundantes recursos marinos. Resulta alarmante que el candidato del lápiz, en su plan de gobierno, no haya hecho ninguna mención a la anchoveta, ni la vincule a la seguridad alimentaria, a diferencia de su contendora. En 2020, la captura de anchoveta ascendió a 10.11 millones de toneladas; récord que no se veía desde el año 1994. Para el 2021, la captura de anchoveta se estima en 5 millones de toneladas, volumen que -casi en su totalidad- se destina a la elaboración de harina de pescado, usada para preparar alimentos destinados para la acuicultura en E.E.U.U., Europa, China, etc. La desnutrición crónica afecta al 12% de niños menores de 5 años. Según UNICEF, en Huancavelica, la desnutrición crónica infantil llega al 33%, en Lima Metropolitana alcanza al 5%, diferencia inaceptable que debe desaparecer como el hambre. Debemos empezar a atender a los 6′808,747 de escolares que hasta el 2020 asistían a colegios públicos. Para solucionar esta situación, se debe iniciar el diálogo con los involucrados a fin de fijar un canon de la anchoveta para harina de pescado; por el cual, las empresas de harina de pescado entreguen al Estado un porcentaje en conservas u otro empaque para consumo humano, como canon a distribuirse por el Estado en los colegios públicos, entre otros sectores. Ello permitiría generar puestos de trabajo para elaborar dichas conservas, incentivaría su consumo y solucionaría en parte el problema del hambre, lo que materializa el aspecto solidario de la economía social de mercado contemplado en nuestra Constitución.

