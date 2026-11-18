El fortalecimiento de las relaciones entre el Perú y China abre una nueva ventana de oportunidades para nuestro país. La reunión sostenida entre la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y el mandatario chino, Xi Jinping, representa una señal positiva para profundizar los vínculos económicos y comerciales, atraer nuevas inversiones y ampliar los mecanismos de cooperación bilateral. En un escenario internacional cada vez más competitivo, mantener relaciones estratégicas con economías de gran peso mundial puede convertirse en una importante palanca para impulsar nuestro crecimiento y generar mejores condiciones de vida para los peruanos.

Uno de los anuncios más relevantes del encuentro fue el apoyo de 22,5 millones de dólares en recursos y maquinaria que China destinará a reforzar las acciones de prevención y respuesta frente al fenómeno El Niño. Se trata de una contribución importante, considerando la vulnerabilidad de nuestro territorio ante las lluvias intensas, inundaciones y otros eventos climáticos que ponen en riesgo a miles de familias, así como la infraestructura y las actividades productivas.

La relación con China debe traducirse en beneficios tangibles para la población y oportunidades para las futuras generaciones. El Perú tiene condiciones para crecer y proyectarse al mundo; corresponde ahora aprovechar estas alianzas con visión de largo plazo.