Tumbes es más grande que Luxemburgo, Piura más que Suiza, Loreto que Alemania, Lima casi que Portugal y Puno más que Bélgica. Sin embargo, ellos previenen sus fenómenos atmosféricos con niveles de exactitud posibles de hacerlo acá.

Todos los años es lo mismo: caos e información inoportuna a las regiones que no pueden defenderse porque cuando aparece la emergencia, les dibujan toda la región que tiene que cuidar de color rojo (no saben cómo interpretarlo). Luego llegan las excusas como que las estaciones de monitoreo están inoperativas, que no previeron en gobiernos anteriores y así todos los benditos años.

Después de la tormenta llega la calma, pero no hacemos un mea culpa. Lo real es que hoy, los que se deben a sus regiones no cuentan con ninguna información y esperan que Lima les advierta. Al final los dos se lavan las manos, con mucho dolor.

Lo principal de la prevención es la vigilancia, que lamentablemente es muy superficial para los gobernadores regionales y locales. Cada región debería tener su propia red climática con personal de vigilancia y su propio sistema de sostenibilidad y coordinación, dejando de depender de Lima que tienen mucho trabajo. Es más, obtendría información regional y así Lima podría mejorar su calidad de pronóstico a nivel nacional y no declararse en emergencia por falta de equipamiento, mientras que los gobiernos regionales y locales devuelven presupuestos.

La vigilancia cobraría mayor efectividad si se realiza a niveles de cuencas y quebradas, ya que los efectos del exceso de lluvias son los causantes de huaicos, inundaciones o crecidas de ríos; y su escasez, de las sequias.

Esta información no solo es para las emergencias sino también para las actividades económicas que el gobierno central dispone para nuestro desarrollo como país moderno. Con datos climáticos, una real reconstrucción y descentralismo podría iniciarse.