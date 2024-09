La cobertura del fallecimiento, velorio, homenajes y entierro del expresidente Alberto Fujimori generó una cobertura sin precedentes en la televisión de señal abierta, que así ha reafirmado su vigencia en tiempos de redes sociales y plataformas en streaming. Y es que cuando se creía que la televisión tradicional agonizaba en constante competencia con los contenidos que se difunden por Internet, lo visto demuestra que no es así, que cuando se exige información, se está a la altura. La mencionada cobertura incluyó no solo un despliegue de reporteros y además de equipos técnicos, también una línea editorial en la que todos los canales coincidieron; dar una información de los acontecimientos sin sesgos de uno u otro lado, el perfil del el político tal cual, con sus luces y sombras y sobre todo con respeto. Aunque no les guste a algunos, lo visto fue un hecho histórico, en lo que se refiere al adiós que se le dio a un expresidente como exige la normas vigentes. Si bien la televisión hizo su trabajo sin grandes apasionamientos. las redes sociales fueron lo opuesto. La polarización en los contenidos estuvo a la orden del día, dos bandos enfrentados por la memoria del expresidente en los que no cabe ni una pizca de análisis, solo apelando a lo visceral; pero bueno, eso es pan del día en este tipo de plataformas y en casi todos los temas. En esa polémica en torno a la muerte de Alberto Fujimori, no podían faltar diversas figuras del ambiente artístico, que opinaron al respecto. Muchos de ellos, conocidos por sus convicciones políticas mostraron su desacuerdo con cualquier tipo de homenajes, pero hubo uno, Javier Masías, que generó la polémica por lo desatinado y hasta cruel de su post en la red social X (ex Twitter). Latina Televisión difundió un comunicado deslindando de lo escrito por su figura estrella de “El Gran Chef Famosos”, mientras que otro miembro del citado programa, Giacomo Bocchio le enmendó la plana con un mensaje contundente: “Respeta la muerte de un ser humano y a su familia. Recuerda que sembrar respeto, te hará mejor ser humano y recibirás respeto. El fallecido ya es libre, pero tú sigues en la prisión de tu odio”, escribió. Es innegable que la figura del expresidente Alberto Fujimori despierta amores y odios, pero lo visto el pasado fin de semana quedará para la historia.