Es difícil aunque no imposible. El nuevo Congreso está lejos de ser la perfecta representación democrática o el anuncio de eficiencia concertada. Hasta donde vemos, nada asegura que será mejor que el malamente cerrado. La improvisación determinó altísimo ausentismo y marcado desinterés ciudadano. El resultado no ha traído mayorías.

Lo que tenemos es un archipiélago de minorías que ha dejado atrás antiguas fuerzas que no superaron la valla. Están presentes desde radicales dogmáticos y teocráticos como la UPP de Antauro Humala y los fratricidas del FREPAP, hasta centristas con relativa ventaja como Acción Popular. No hay liderazgos claros. No lo tienen la izquierda ni los morados vizcarristas. En suma una pesadilla para la posible agenda única que aborde las urgencias: la inseguridad, el desempleo, la salud más la reconstrucción del norte que es una oda a la insensibilidad e incapacidad gubernamental. Los que no aparecieron en las encuestas pretenden el control.

Los pesimistas ven una fragmentación suicida y sorda, una Torre de Babel dentro de la cual ni escucharán ni se dejarán escuchar. La convivencia política parece casi imposible con idiomas distintos en los que no figuran la tolerancia o la negociación en pos de intereses superiores. Los optimistas son muy pocos. Nunca más claro lo de ir por lana y salir trasquilado. Vizcarra apostó al todo o nada y puede tener lo segundo, pues el apoyo que podría lograr de este multiforme Legislativo se diluye.

Nunca más compleja nuestra diversidad reflejada en un conjunto de congresistas que podría ser incontrolable e ingobernable. Todas las sangres pueden ser bueno, pero no se avizoran alianzas dominantes ni consensos pro gobernabilidad, menos aún acuerdos valiosos. Lo que surge tras bambalinas es un posible momento constitucional impulsado por los radicalismos que esperan milagros. La Constitución puede ser cambiada, pero por si sola no transforma a la sociedad ni a sus gobernantes. Esperamos equivocarnos.