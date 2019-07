Contradicciones.

Leo las opiniones que discurren en las redes sociales y en varios medios nacionales, cada una con su esgrima argumental, y no termino de comprender. Estoy sumamente confundido.

Por ejemplo, no entiendo a quienes dicen que cierta ONG (en realidad se refieren a IDL-Reporteros), en confabulación con los fiscales del caso “Lava Jato”, ha buscado encubrir los otros supuestos pagos de sobornos no contemplados en el acuerdo de colaboración con Odebrecht. Y no entiendo porque justamente ese medio periodístico y otro portal de investigación -Convoca- son los que han hecho eco del hallazgo realizado por periodistas ecuatorianos sobre los pagos de la Caja 2 hasta hace poco desconocidos. Es más, no solo han hecho eco aquí en el Perú, sino que han trabajado de modo colaborativo para desmembrar y contextualizar esa voluminosa información.

En esa misma línea, tampoco comprendo cómo los voceros de Odebrecht afirmaron, ni bien salieron a la luz los pagos no declarados por el Gasoducto y otros proyectos, que dichas transferencias de la Caja 2 (la de los sobornos) no eran necesariamente sobornos sino pagos a privados, cuando ayer finalmente la Fiscalía allanó propiedades y oficinas de varios investigados, entre ellos Nadine Heredia, protagonista estelar en este chanchullo. El titular del Equipo Especial “Lava Jato”, Rafael Vela, dijo que Odebrecht ahora estaba aceptando su culpabilidad. Entonces…

Tampoco comprendo cómo es posible, según algunos críticos al Gobierno, que el régimen de Martín Vizcarra sea tan débil e ineficiente, carente de liderazgo, pero a su vez enarbole una poderosa dictadura que controla el Poder Judicial, la Fiscalía, la prensa de manera general y que doblegue a través de ellos a los líderes de la oposición. ¿Cómo podemos conciliar tremenda contradicción?

Y así podemos seguir con más. Pero ¿alguien podría explicarnos esto?