El innegable aumento de las temperaturas en nuestra región norteña nos obliga a estar muy alertas frente a un gran enemigo silencioso: el temido golpe de calor. En la consulta médica veo con suma frecuencia cómo subestimamos los duros efectos del clima en nuestro organismo, creyendo que sudar un poco no hace daño. Pero cuando el cuerpo pierde su capacidad natural para regular su temperatura, las cosas se complican.

El golpe de calor ocurre cuando la temperatura central supera velozmente los cuarenta grados. Esta condición es una emergencia clínica grave. Los síntomas de alarma inmediatos incluyen dolor de cabeza constante, náuseas severas, gran confusión mental y una piel roja, sumamente caliente y seca. Paradójicamente, la persona deja de sudar. Niños pequeños y adultos mayores son muy frágiles ante esto.

La prevención es nuestra mayor herramienta. La directiva sanitaria del Minsa enfatiza el consumo frecuente de agua segura, incluso si usted no percibe sed alguna. Es indispensable evitar por completo el alcohol o bebidas repletas de azúcares, ya que incrementan la deshidratación celular. Además, procure usar ropas holgadas de colores claros y evite siempre el sol inclemente del mediodía para protegerse.

Si usted percibe que alguien sufre este severo colapso, debe reaccionar de manera sumamente rápida. Trasládelo hacia un espacio bastante ventilado, retire las vestimentas ajustadas, aplique varias toallas mojadas con agua fría en su cuello y axilas, y diríjase urgentemente al hospital de su zona. Adaptar nuestros hábitos cotidianos frente al clima actual salva muchísimas vidas cada verano tórrido y protege plenamente todo nuestro porvenir.