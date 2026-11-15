Hace poco, alguien compartió en redes la increíble historia de Bette Nesmith Graham, una secretaria nacida en Texas en la década de los 20 que frustrada por los errores que cometía al escribir en su nueva máquina eléctrica, en lugar de resignarse y a pesar de no tener formación científica ni recursos económicos importantes, terminó inventando el Liquid Paper, un producto que se convirtió en un negocio millonario y que incluso trasciende en el tiempo. Pero el éxito no le sonrió de inmediato, tuvo que persistir en su idea y en múltiples rechazos hasta encajar en el lugar exacto donde finalmente fuera valorado. Y casos como este, hay muchos. Spencer Silver en la década de los 60, frustrado por no poder desarrollar un adhesivo potente, terminó inventando uno que se adherida ligeramente y podía despegarse sin dañar las superficies: ¡Inventó el Post It! o como el de Stephanie Kwolek, una química que en 1965 investigando materiales para fabricar llantas, llegó a obtener un liquido turbio diferente a lo planeado que en lugar de ser desechado como un fracaso, se convirtió en una fibra con la que se crearon chalecos antibalas y equipos de protecciónque terminaron salvando muchas vidas. Personas ordinarias como estas, no se quedaron lamentándose por los fracasos o por los errores, en cambio observaron, buscaron alternativas, cometieron nuevos errores y volvieron a intentarlo y esa, es precisamente una gran lección para nuestras vidas.

El éxito no siempre comienza cuando encontramos algo extraordinario, quizá comienza cuando aprendemos a mirar de manera extraordinaria aquello que parece ordinario y cotidiano. Quizá no podamos controlar todo lo que nos sucede, pero sí podemos decidir cómo enfrentarlo. Un fracaso o un rechazo puede abrirnos nuevas oportunidades. Claramente, un error siempre puede enseñarnos algo nuevo y despertar nuestra creatividad. ¡La próxima vez que nos suceda algo que pensamos es malo, dejemos de preguntarnos porqué nos sucede esto y preguntémonos para qué! Creo que allí tenemos una gran lección para nuestras vidas. No hagamos de la queja una costumbre ni del fracaso una razón para rendirnos, porque muchas veces las grandes oportunidades no aparecen cuando todo sale bien, sino cuando tenemos el coraje y la perseverancia para encontrar un nuevo camino cuando todo parece ir mal. Finalmente, emulando al gran Winston Churchill, el éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder jamás el poder del entusiasmo.