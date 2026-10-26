Son numerosas las catástrofes provocadas por la naturaleza y son dolorosas sus consecuencias. La Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, en la investigación de 2020, ‘El terremoto de 1746 y su impacto en la salud en la ciudad de Lima’, demuestra que el terremoto que destruyó Lima, que se calcula tuvo una fuerza sísmica de 8.4 en la escala Richter, con epidemias posteriores que se propagaron rápidamente como el tifus, desabastecimiento de alimentos, disminución de la producción agrícola, miles de fallecidos, destrucción de centros hospitalarios e infraestructura hidráulica, interrupción del transporte, comercio detenido, y demás daños ocasionados, no dejaron inmóvil al virrey del Perú José Manso de Velasco, ni al pueblo peruano que se organizaron para contrarrestar las cuantiosas pérdidas. Es cierto que todo terremoto es impredecible, que podemos hacer conjeturas e imaginar escenarios, pero no podemos determinar con precisión cuándo ocurrirá ni cómo será el grado de intensidad. En cambio, con el fenómeno de El Niño, sí es posible. En 2026/2027 Perú enfrentará una de sus mayores crisis y los daños provocados por la imparable naturaleza pueden ser similares a las consecuencias que precisa la investigación citada. Además de lo dicho, recordemos que tanto Ricardo Palma como José de la Riva Agüero y Osma, sostienen que el pueblo del Perú es benévolo, hace misas, da limosnas, crea colectas, envía dinero, y demás obras de caridad para aliviar las catástrofes más cercanas y alejadas. La solidaridad es una característica de nuestro pueblo, que no se queda impasible ante un desastre de origen natural, sino que coopera buscando la reconstrucción y el bienestar común.

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