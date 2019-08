Detrás del factor Aráoz

No es un hecho baladí que Meche Aráoz haya evidenciado un público distanciamiento del presidente Martín Vizcarra. “No confío en él”, ha dicho la vicepresidenta, como si aludiera a un personaje investigado por corrupción, a un enemigo político o a un obstinado opositor fujimorista, y no al integrante de la plancha presidencial con el que luchó para llegar al poder o el socio más importante del Gobierno. Si Vizcarra fuera el líder de una coalición de funcionarios públicos transparentes, el adalid de una gestión limpia y púdica, el prohombre de una organización abierta y diáfana, no hubiese ocultado a su única vicepresidenta, a su propia bancada y quizá al mismísimo gabinete la poderosa decisión de plantear un proyecto de ley para que se vayan todos, un referéndum y un adelanto de elecciones que pondrían de cabeza a cualquier país civilizado. Si Vizcarra no tomase las decisiones más importantes con una camarilla secreta y tenebrosa, tal vez alguien como Aráoz hubiese podido hacerle entender que es un pésimo mensaje para el mundo y los inversionistas el vértigo electoral al que nos pretende someter, y que la imagen de un país convulso y persistentemente enfrentado no le hace bien a nadie y nos afecta a todos. Era fundamental, pues, que otras voces que no sean las de Maximiliano Aguiar, Miriam Morales, Salvador del Solar y Vicente Zeballos le cantasen a Vizcarra no solo lo que quería escuchar, que le explicaran que hay remedios peores que la enfermedad y que las renuncias y las evasiones solo definen a los hombres sin carácter, a los carentes de virilidad y a los líderes taimados. Urgía un estadista y no un improvisado, un patriota y no un marketero, una funcionaria entrenada en las asperezas de la administración pública y no una advenediza secretaria. La voz disidente de Aráoz es algo más que la nota altisonante en la monotonía de Palacio: es la evidencia de que bajo la Presidencia de Vizcarra somos un país sometido a una oligarquía deslucida, soberbia y caprichosa, y que -espero equivocarme- esconde un plan aún por dilucidar.