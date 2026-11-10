El gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, que empezó funciones hace 13 semanas, va a tener un arduo trabajado para poner fin a esa dura, cruel, indignante y hasta inhumana realidad que ha explicado el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba: que el 40% de la inversión pública desarrollada en los últimos 10 años, está abandonada porque jamás se concluyó.

Durante el foro Panorama Económico, Promoción de la Inversión y Reconstrucción Post Fenómeno El Niño organizado por El Comercio y América Multimedia, con apoyo de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), el titular del MEF indicó que las principales razones para las paralizaciones son expedientes técnicos deficientes, problemas de financiamiento y corrupción.

Explicó que el Perú destina aproximadamente el 5% de su producto bruto interno (PBI) a inversión pública, cifra superior al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Pero que finalmente los recursos no se traducen el obras que quedan convertidas en “elefantes blancos”, en verdaderos monumentos a la incompetencia y la corrupción.

Por estas deficiencias que vienen de las autoridades ejecutoras en los tres niveles de gobierno, el ciudadano no cuenta con hospitales, colegios, carreteras, obras de prevención, puentes y demás.

En otras palabras, no es por falta de plata, sino porque quienes reciben el dinero del Estado no saben usarlo bien, o simplemente se lo roban. Esto no puede seguir así.