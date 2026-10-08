En un mundo plagado de mentiras y exageraciones, de sectarismos y odios maniqueos, la figura de Fulton Sheen resalta por su sinceridad a prueba de balas. Confieso que, como a tantos, me alegró mucho la noticia de su beatificación, teniendo en cuenta la dimensión de su apostolado en los medios de comunicación. Acostumbrados como estamos a una prensa donde prima la opinión y no la información, donde todo se relativiza y lo que no se comprende se ataca de manera injusta e inmisericorde, las intervenciones en radio y televisión del nuevo beato Fulton Sheen nos abren las puertas a un remanso de paz y esperanza, de fe y caridad.

Jason Gray, sacerdote de la Diócesis de Peoria dice sobre el nuevo beato: “Fulton Sheen podía ser audaz y conflictivo, firme en sus posiciones y valiente en sus convicciones. Sin embargo, Sheen solía abordar los temas de una manera que resultaba desarmante. No comenzaba su programa de televisión con ataques, sino con una anécdota cotidiana que le servía para atraer a su audiencia y guiarla hacia las verdades eternas. Creo que es un error clasificar a Sheen como conservador o liberal, como de derecha o de izquierda. Predicaba que la justicia social estaba necesariamente relacionada con la justicia individual. Mientras que la izquierda puede querer hablar del cuidado de los pobres y la derecha puede querer hablar de la virtud y la responsabilidad personal, Sheen decía que tenemos que hacer ambas cosas. En lugar de condenar a uno de los extremos del espectro, Sheen tenía una forma de elevar tanto a la derecha como a la izquierda hacia Dios”.

Elevar sin atacar, elevar por encima del disenso buscando la unidad es lo que caracteriza a los santos. Que la santidad es posible en medio del mundo, que todo debe ser iluminado por el cristianismo, incluyendo los medios de comunicación, es un bello reto propio de nuestro tiempo.