Los odiadores de siempre nos quieren vender una historia infame por lo burda y tramposa: el cuento de la vacancia. No caigan en ella. El cuento de la vacancia busca victimizar a Vizcarra y colocarlo en el lado blanco de las intrigas en una política de falsas paletas bicromáticas, pero que esconde una histórica gama de grises. Es una fábula que intenta presentar la mansedumbre de un Presidente candoroso e íntegro, en un lado, amenazado en el otro por fieras oscuras y depredadoras que lo acechan incesantemente para detenerlo y devorarlo. El guion tiene -como es lógico- al aprismo y al fujimorismo unidos en el bando de los villanos, acompañados de la codiciosa prensa derechista, y los opinólogos y juristas que coquetean con la corrupción. Es una trama que parece emerger del maniqueísmo más elemental y bobo de Hollywood, que minimiza lo bueno y exagera lo malo, y que aspira a ofrecernos la película simplona que un sector quiere preservar como una epopeya para enarbolar su lado de la historia. No, no intenten vacar a Vizcarra, no les den gusto. No usen la contundencia de Chinchero y esperen con paciencia que sus oscuridades alumbren el duro camino de sus implicados a los tribunales. No fuercen el caso Conirsa ni presuman que la constructora de los Vizcarra bebió de los enjuagues turbios de Odebrecht y de sus dólares de caligrafía portuguesa. No consideren que el entonces presidente regional de Moquegua cayó al pozo en el que sucumbieron las dignidades de medio país ni presuman que como jefe de campaña de PPK aceptó los tratos inicuos del Club de la Construcción. Tiempo al tiempo. Rechacen el oprobioso adelanto de elecciones y que el TC le dé a Vizcarra las clases de democracia que no tuvo en la UNI. Sin excesos ni bravuconadas, el Congreso puede poner en su sitio a un Presidente que destella opacidad y allanar la ruta hasta ahora estéril de un país proclive a glorificar falsos valores.