La Constitución obliga al presidente del Consejo de Ministros a acudir al Congreso y, luego de exponer sus políticas de gobierno, solicitar la aprobación de una cuestión de confianza. Una vez otorgada, se establece entre Ejecutivo y Legislativo una relación fiduciaria que sólo se rompe con una moción de censura o con el rechazo de una cuestión de confianza, solicitada nuevamente por el primer ministro o uno de los miembros del gabinete.

El pasado 30 de septiembre de 2019 se decretó por primera vez la disolución parlamentaria prevista en nuestra forma de gobierno; no vamos a ocuparnos ahora si fue o no procedente, pero sí detenernos en una de las garantías para regular el periodo donde el Ejecutivo gobierna sin el pleno hasta las nuevas elecciones legislativas (interregno parlamentario). Se trata del deber constitucional del Consejo de Ministros y su presidente para acudir al Congreso electo e instalado, exponer las acciones realizadas durante la disolución y solicitar cuestión de confianza; en este caso puntual, no sólo se trata de crear una relación fiduciaria sino de cumplir con una garantía que cierra las consecuencias políticas y jurídicas surgidas a partir del decreto de disolución.

La cuestión de confianza que debe solicitar el primer ministro no sólo busca la aprobación de sus políticas de gobierno, sino también validar las acciones tomadas entre la decisión del jefe de Estado para disolver y la instalación del nuevo Congreso; en otras palabras, su cumplimiento establece la diferencia entre un golpe de Estado y una disolución temporal prevista por la Constitución. Como mencionamos en una columna anterior, el deber del Ejecutivo de rendir cuentas a los congresistas durante el interregno es el último paso para cerrar el episodio político de la disolución parlamentaria.