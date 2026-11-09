Es muy positivo que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) haya establecido que ningún candidato a primer regidor que ejerció la función de alcalde en el periodo inmediato anterior, pueda asumir el cargo de burgomaestre a partir del 1 de enero del 2027, tal como lo establece la Constitución, por más que algunos vivazos y sus partidos trataran de sacarle la vuelta a la norma a través de una jugada insostenible. Validarla, hubiera sido una patada a la legalidad.

Sin embargo, esta precisión de parte del órgano electoral llega muy tarde, cuando ha pasado más de un mes de las elecciones regionales y municipales, pues en la práctica el JNE ha permitido que el elector sea engañado por el propio sistema que le ha hecho votar por un primer regidor que en teoría iba a ser su próximo alcalde, para más tarde decirle que ese señor o esa señora no podrá asumir sus funciones porque así lo establece la Carta Magna, aunque nadie se lo aclaró. Pusieron la carreta delante de los caballos.

En el caso de Lima, Rafael López Aliaga se ha quedado con los crespos hechos por tratar de meterse por los palos a la Alcaldía de Lima. Bien por eso. Le han cerrado el paso. Pero ahora la capital del país será manejada por una señora a la que nadie conoce. Todo porque no se aclararon las cosas antes de los comicios, algo que se exigía desde un principio sin que el señor Roberto Burneo y compañía se dieran por enterados, al amparo de legalismos y plazos que solo ellos entendían. Incluso dejaron participar a “Porky” en su debate oficial.

Estoy seguro que si desde un principio los limeños hubieran sabido que de ganar Renovación Popular el alcalde no iba a ser López Aliaga, sino la señora Jeanette Evangelina Alonzo, los resultados serían otros. Quizá tendríamos a Francis Allison o Carlos Bruce como ganador, mientras que la lista de “Porky” no aparecería ni en el rubro de “otros”, pues para gobernadores y alcaldes se vota por personas –por figuras conocidas–, y no por partidos ni listas.

Si Lima tiene en los próximos cuatro años un gobierno local malo por estar a cargo de gente desconocida y quizá sin experiencia, será en parte responsabilidad del señor Burneo y los miembros del JNE, que no han hecho bien su trabajo. Y lo mismo va para las demás provincias y distritos de todo el país donde no se hizo un alto oportuno y contundente a los que apelaron a la “reelección encubierta”. Todos los miembros de ese colegiado, deberían dar un paso al costado o ser echados de sus cargos hoy mismo.