La sentencia de 12 años de cárcel para Daniel Urresti ha remecido el panorama político peruano. Quien casi se convierte en alcalde de Lima, hoy enfrenta su momento más difícil. Pero vale la pena preguntarnos ¿por qué la justicia demoró tanto? Y aunque se pueden esbozar muchas respuestas, la realidad es que Urresti se convirtió en el eslabón más débil del entramado político caviar y todos sabemos por dónde se rompe la cadena.

La memoria es frágil y aunque en los últimos procesos electorales Urresti se puso el polo de Podemos, su historia política nace mucho antes. En el 2006, el candidato radical Ollanta Humala fue derrotado por el ex presidente Alan García. Su fracaso electoral lo llevó a alejarse de UPP y a pensar en un proyecto propio, con nuevos aliados. Fue así que nace el Partido Nacionalista Peruano y se desarrolla posteriormente la alianza GANA Perú, una olla de grillos que unió a rojos, caviares y oportunistas de primera. Parte de la estrategia planteada por la mafia caviar fue modificar la historia de quienes habían sido acusados de abusos, asesinatos o violación a DD.HH como su candidato: Ollanta Humala. Parte de los beneficios recibidos por Urresti fue ser parte de este maquillaje judicial, donde se buscó limpiar de polvo y paja a los denunciados para que puedan tener protagonismo político.

La limpieza caviar no sólo permitió que Humala gane las elecciones, sino que Urresti asumió importantes cargos de gobierno y hasta se postuló como candidato presidencial con el Partido Nacionalista ¿Recuerdan quien lo acompañó como candidata a vicepresidenta? Nada menos que la corrupta Susana Villarán.

Hoy los caviares dejan caer a Daniel Urresti, le quitan su respaldo político y judicial porque no lo necesitan. No tiene futuro político y no les sirve para conseguir mayor poder o impunidad. La mafia está dedicada casi exclusivamente a evitar que Alejandro Toledo sea extraditado, porque saben que si habla lo pierden todo. Como buenos mafiosos son capaces de todo con tal de salvarse, aunque esto le cueste la cárcel a uno de sus ídolos de barro.