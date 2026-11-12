El Estado Vaticano es el soporte territorial que garantiza la independencia absoluta de la Santa Sede de la Iglesia Católica. Los Pactos de Letrán de 1929, firmados con el Estado italiano, reconocieron su soberanía y la plena propiedad de un territorio de cuarenta y cuatro hectáreas dentro de Italia, a cargo del sumo pontífice, llamado también obispo de Roma, entre otras denominaciones.

A través de un Cónclave (reunión a puerta cerrada del Colegio Cardenalicio de la Iglesia Católica) se elige al papa como líder religioso, su cargo político viene por añadidura. En el último cónclave realizado en mayo de 2025, el elegido fue el cardenal Robert Francis Prevost, quien tomó el nombre religioso de León XIV. Como titular del Estado Vaticano, el papa concentra las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales que lo convierte en monarca; sin embargo, la gestión legislativa y ejecutiva está delegada en órganos regulados por la Ley Fundamental del Estado como es la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano y la Gobernación.

La población no es permanente y tampoco originaria por los vínculos de nacimiento, sino más bien de tipo funcional por estar compuesta por cardenales, diplomáticos y funcionarios que obtienen la ciudadanía por razón del cargo y de forma temporal.

Finalmente, a pesar de su singular tamaño, la Santa Sede tiene relaciones con la mayoría de los estados del mundo y también participa en calidad de observador permanente en organismos internacionales donde busca impulsar la diplomacia de la mediación, los derechos humanos y la paz.