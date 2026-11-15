En enero de 2027, 166 alcaldes provinciales electos gobernarán en provincias con al menos un distrito en riesgo alto o muy alto por inundaciones. De ellos, 47 no cuentan con experiencia laboral previa en el sector público y cuatro declararon no tener experiencia alguna ni siquiera en el sector privado en sus hojas de vida. Además, los planes de gobierno de estas cuatro autoridades no incorporan medidas concretas ante el fenómeno El Niño, pese a que en dos de esas provincias el 75% de sus distritos está en riesgo alto o muy alto por inundaciones.

A nivel distrital la situación no es muy distinta, pues 191 nuevas autoridades de distritos en riesgo alto o muy alto por inundaciones no registran experiencia en el sector público, según lo consignado en sus hojas de vida.

Quien llega sin experiencia depende más de lo que recibe de la gestión anterior, no puede innovar ni hacer cambios apenas ingresa porque literalmente aprende sobre la marcha. Estas nuevas autoridades sin experiencia dependerán de que tan bien asesorados estén para afrontar los avatares de una nueva gestión en medio de una emergencia climática.

En territorios vulnerables a desastres, la curva de aprendizaje de una autoridad nunca es neutra, siempre tiene un costo social. Reconocer a tiempo los propios límites y rodearse de equipos técnicos solventes será la verdadera prueba de liderazgo desde el primer día sumando los esfuerzos de cuanto técnico le sea posible convocar, sin importar el corte político que tuviera, pero eso si, fijándose bien, que no hayan malos antecedentes vinculados a casos de corrupción. El FEN no da tregua ni luna de miel.