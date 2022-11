Benito Antonio Martinez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny, es hoy el artista más escuchado en las plataformas musicales, protagoniza la gira más lucrativa de la industria y hace algunas semanas la Universidad Estatal de San Diego anunció que se dictará un curso sobre el significado de su impacto en la escena músical. Según el profesor Nathian Shae Rodríguez, encargado de la asignatura, el artista portorriqueño no solo ha puesto de vuelta y media a sus seguidores con sus canciones, ha logrado transformar la imagen del cantante de reguetón y música urbana en el que primaba el machismo y él llegó para cuestionarlo. Con estos pergaminos, Bad Bunny, se encuentra en nuestro país para ofrecer esta noche uno de los dos conciertos a estadio lleno y cuyas localidades se agotaron meses antes de los recitales. Pero su éxito también le ha traído cuestionamientos, especialmente de los que no se identifican con su música, y es normal que haya gente que le guste o no determinado género, lo que es cuestionable es que se descalifique a un artista sin el menor análisis. Es muy elemental, opinar sobre cualquier tema desde el prejuicio, simplemente hacerlo porque no te agrada sin haberse tomado la molestia de escuchar la música y contextualizarla a la época, a los cambios en la industria, a la nueva forma de consumo y de producción musical; en pocas palabras a los nuevos tiempos. La música urbana, en la que se incluye el reguetón con sus fusiones y propuestas ha lanzado discos y estrellas con contenidos interesantes, y también hay otros que no lo son, pero eso es normal en la historia de la música. Es mejor preguntarse por qué en los últimos diez años, el urbano es considerado el nuevo pop y lo que se pensaba que sería una moda pasajera no lo es. Decir que estos ritmos son la “degeneración de la música” es faltar el respeto a compositores, productores, artistas, ejecutivos que se encuentran trabajando detrás del género; insultar a quienes lo escuchan es ponerse en ese insoportable altar de la excelencia desde donde todo lo que no está a tu nivel, no vale. Cultura popular es lo que se escucha, se lee, se ve y que millones siguen, es mejor darle una mirada y buscar la razón de su éxito, que negar lo evidente.