La educación no es únicamente un servicio público ni una partida más del presupuesto nacional. Es la inversión más importante que una sociedad puede hacer para garantizar su futuro. En las aulas de hoy se forman los ciudadanos, profesionales y líderes que mañana sostendrán la democracia, impulsarán la economía y contribuirán a construir un país más justo y próspero. Sin embargo, el Perú enfrenta una realidad que no podemos ignorar: miles de niños y adolescentes avanzan en el sistema escolar sin dominar competencias fundamentales como la comprensión lectora, el razonamiento matemático y el pensamiento crítico. Cuando un estudiante no comprende lo que lee, no solo encuentra dificultades para aprender otras materias; también ve limitadas sus posibilidades de acceder a mejores oportunidades.

La crisis de los aprendizajes no es exclusivamente educativa. Es social, económica y moral. La pobreza, la desnutrición, la violencia, las brechas digitales y las desigualdades territoriales condicionan el desarrollo de millones de estudiantes. Por ello, ninguna reforma será suficiente si no reconoce que detrás de cada niño hay una familia, una comunidad y una realidad que también requieren atención. Frente a este desafío, necesitamos una política educativa de largo plazo, con objetivos medibles, docentes preparados y acompañados, evaluación permanente y prioridad absoluta en los aprendizajes. La matrícula y la asistencia son indispensables, pero no bastan: el verdadero éxito consiste en que cada estudiante aprenda, desarrolle sus capacidades y encuentre herramientas para construir su proyecto de vida.

También debemos cerrar la distancia entre la educación y el mundo del trabajo. La transformación tecnológica exige nuevas competencias, desde el manejo de herramientas digitales hasta la inteligencia artificial, la creatividad y la capacidad de adaptación. Fortalecer la educación técnica, promover las prácticas profesionales y vincular a las instituciones formativas con las empresas permitirá que más jóvenes encuentren oportunidades reales de empleo y emprendimiento.

Pero, por encima de las reformas y los recursos, debemos recuperar una convicción esencial: educar es formar personas. Significa enseñar a pensar, convivir, respetar al otro, asumir responsabilidades y ejercer la libertad con criterio. El conocimiento sin valores es insuficiente; los valores sin oportunidades educativas tampoco garantizan el desarrollo pleno, ni sirven para consolidar el futuro del país.