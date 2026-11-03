Los chats mostrados por el dominical Panorama, hacen ver que el sentenciado expresidente Pedro Castillo está moviendo sus hilos desde su celda hasta la Cámara de Diputados a través de la legisladora Catherine Palomino (Juntos por el Perú), quien como es muy conocido, era una asidua visitante del penal Barbadillo.

Muestran que el golpista incluso se da el lujo de pedir nombramientos de personal en el Poder Legislativo, todo a través de Palomino, quien ya ha sido señala como “mochasueldos”, pese a lo cual ocupa la Presidencia de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

Llama la atención que Palomino viva empeñada en pedir la vacancia de la presidenta Keiko Fujimori, incluso desde que llevaba 15 días al frente del gobierno, mientras de otro lado arma planes para lograr la libertad de Castillo. ¿Esto será también a pedido del último golpista de nuestra historia republica condenado a 11 años de prisión?

Esos que andan promoviendo la “narrativa” de que Castillo es un “pobrecito” que está encerrado en una oscura celda casi como un “Nelson Mandela andino”, ahí lo tienen como un verdadero operador de sus intereses a través de una legisladora que tiene mucho que explicarle al país que junto a su partido de izquierda radical, hubiera destruido en caso de llegar al poder.