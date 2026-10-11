Los efectos del fenómeno El Niño van más allá de las lluvias intensas e inundaciones en la costa norte del país. Sus consecuencias también se perciben en la economía familiar, en el medio ambiente; en la salud pública. Pero a estas y otras consecuencias se suma un aspecto menos visible y que normalmente se deja de lado, el impacto en la salud mental.

La alteración de los factores personales y socioeconómicos causada por estas emergencias hace que las personas experimenten efectos psicológicos adversos que pueden prolongarse durante mucho tiempo. Es por ello que, cerca al Día Mundial de la Salud Mental, es importante destacar algunos datos relativos a la cobertura de atención y la tasa de suicidio.

De acuerdo con datos del MINSA, al 31 de agosto de 2026, Moquegua registra una cobertura cinco veces mayor que Loreto entre la población que se estima necesita mayor atención en salud mental, siendo que, en dicha región, solo se atendió al 13.4% de la población que se estima que padecía de trastornos mentales. Asimismo, a nivel nacional, del 2017 al 2025 los casos de suicidio se incrementaron en 73%. Con 809 casos, el 2025 fue el año con la mayor cantidad de muertes por suicidio, mientras que en lo que va el año se han registrado 574 casos. Los hombres de entre 18 y 29 años concentran el mayor número de estas muertes; esto sumado al nivel educativo.

Prepararnos ante una emergencia implica también proteger la salud mental; el impacto de una tragedia también se mide con las secuelas físicas y mentales que deja en la población, más aún en un contexto tan alarmante como el que nos espera.